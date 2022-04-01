Затримали львів’янина, який за тисячу доларів переправляв ухилянтів за кордон

24-львівянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків. За свої послуги він вимагав тисячу доларів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформцаійної політики прокуратури Львівщини.

За даними слідства, підозрюваний налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України через держкордон за грошову винагороду. Свої послуги він оцінив у 1000 доларів США з особи за бажання потрапити за кордон в напрямку Республіки Польща.

24-річному жителю Львова повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення двох осіб через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Його затримали в порядку ст. 208 КПК України після передачі усієї суми неправомірної вигоди за двох осіб. Наразі підозрюваного взяли під варту.

Нагадаємо, згідно з умовами воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років не можна виїжджати з України. Однак є лише три винятки, за яких чоловіки все ж можуть залишити країну. Прикордонники пропускають для виїзду за кордон:

тих, хто має трьох дітей віком до 18 років,

тих, хто не придатний до військової служби та має відповідні документи військово-лікарської комісії,

тих, хто опікується особами з інвалідністю.

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