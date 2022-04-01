Від початку війни на Львівщині затримали майже 400 п’яних водіїв

Від початку вторгнення російських військ в Україну на Львівщині поліцейські притягнули до відповідальності майже 400 водіїв у стані сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Від 24 лютого за участю нетверезих водіїв зареєстровано 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких травмовані троє людей.

Загалом поліцейські виявили 392 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. На порушників складено відповідні адмінпротоколи.

Пошушникам закону загрожує штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень з позбавленням права керування та конфіскацією транспортного засобу.

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