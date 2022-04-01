ОСТАННІ НОВИНИ

У польовому шпиталі на Львівщині народилася дитина

Ольга Денисяка

|

31 березня в ізраїльському польовому госпіталі у Львівській області народилася дитина. Про це йдеться у Facebook Ізраїль в Україні.

Дитина з’явилась на світ шляхом  есаревого розтину. Операцію провели ізраїльські медики разом з українськими лікарями з місцевої лікарні.

«Сьогодні у польовому госпіталі народилась дитина! Завдяки злагодженій роботі лікарів польового госпіталю та місцевої лікарні, було успішно проведено кесарів розтин, внаслідок якого народилась здорова дитина», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що на Львівщині відкрили вже два ізраїльські польові госпіталі. Там працюють медики, які приїхали надавати допомогу в межах гуманітарної місії Ізраїлю до України добровільно. Частина з них має українське коріння.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів