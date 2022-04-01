У польовому шпиталі на Львівщині народилася дитина

31 березня в ізраїльському польовому госпіталі у Львівській області народилася дитина. Про це йдеться у Facebook Ізраїль в Україні.

Дитина з’явилась на світ шляхом есаревого розтину. Операцію провели ізраїльські медики разом з українськими лікарями з місцевої лікарні.

«Сьогодні у польовому госпіталі народилась дитина! Завдяки злагодженій роботі лікарів польового госпіталю та місцевої лікарні, було успішно проведено кесарів розтин, внаслідок якого народилась здорова дитина», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що на Львівщині відкрили вже два ізраїльські польові госпіталі. Там працюють медики, які приїхали надавати допомогу в межах гуманітарної місії Ізраїлю до України добровільно. Частина з них має українське коріння.

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