На Львівщині запрацював ізраїльський польовий шпиталь

На Львівщині відкрили вже другий ізраїльський польовий госпіталь. 100 медиків з Ізраїлю надаватимуть меддопомогу переселенцям. Про це пише Суспільне.

Ізраїльський польовий шпиталь відкрили на базі однієї із районних лікарень. Там працюватимуть медики, які приїхали надавати допомогу в межах гуманітарної місії Ізраїлю до України добровільно. Частина з них має українське коріння.

Це вже другий польовий госпіталь, який з початку війни розмістили на Львівщині. Там обладнані декілька видів моніторів, ультразвук та прилади для штучної вентиляції легень. Також намет радіології. Усе обладнання ізраїльські лікарі привезли із собою.

«Це частина гуманітарної допомоги, яку ми надаємо упродовж останнього місяця. Два тижні тому Ізраїль надіслав більше сотні тонн гуманітарної допомоги та медичних препаратів до Львова, великі генератори електроенергії для лікарень у цьому регіоні, а також допомагає на кордонах людям, які залишають Україну», – зауважила спікерка Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хайат.

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Фото: Суспільне