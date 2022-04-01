У Львові вимушені переселенки народили 210 немовлят

Від початку війни у пологових будинках Львова вимушено переселені українки народили вже 210 немовлят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, у Третьому медичному об’єднанні Львова народилося 74 дитини, у Перинатальному центрі – 104 дитини та ще 32 малюків у обласній клінічній лікарні.

«Ми багато працюємо у наданні медичної допомоги вимушено переміщеним людям. Це і невідкладна допомога, і профілактика, зокрема і планова вакцинація дітей. Це допомога дітям, жінкам і породіллям, допомога усім, хто її потребує», – розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Леся Кобецька.

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