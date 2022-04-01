ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вимушені переселенки народили 210 немовлят

Анастасія Диняк

|

Від початку війни у пологових будинках Львова  вимушено переселені українки народили вже 210 немовлят. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, у Третьому медичному об’єднанні Львова народилося 74 дитини, у Перинатальному центрі – 104 дитини та ще 32 малюків у обласній клінічній лікарні.

«Ми багато працюємо у наданні медичної допомоги вимушено переміщеним людям. Це і невідкладна допомога, і профілактика, зокрема і планова вакцинація дітей. Це допомога дітям, жінкам і породіллям, допомога усім, хто її потребує», – розповіла керівниця управління охорони здоров’я Львівської міської ради Леся Кобецька.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни
Анастасія ПИЖ
«АТБ» відкрила новий магазин на Львівщині – перший за час війни

Найбільша національна мережа «АТБ» відкрила новий магазин – перший за час російського військового вторгнення в Україну. ...

Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів