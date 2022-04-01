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У Львів привезли поранених дітей з Маріуполя

Анастасія Диняк

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До Львова залізницею доправили дітей, які потрапили під обстріли у Маріуполі. Наразі усі вони в лікарні. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Укрзалізниці».

Так, маріупольців, які потрапили під обстріли під час евакуації, доправили спецвагонами «Укрзалізниці» у Львів.

«Важко поранені діти та цілі сім’ї з обстріляних колон маріупольських біженців доставлені сьогодні спецвагонами до Львова. Жахливі травми, причому не тільки фізичні, лікуватимуться ще довго. Але наших дітей в біді не полишаємо. Медики MSF та львівські лікарі підхопили їх прямо на пероні», – йдеться у повідомленні.

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