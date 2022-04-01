Сьогодні евакуювали понад 6 тисяч людей

У п’ятницю, 1 квітня, евакуювали 6 266 людей з регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Так, людей евакуювали з трьох областей України.
Донецька область:
- Маріуполь – 3 071 людина.
Луганська область:
- Сєвєродонецьк – 285 людей;
- Рубіжне – 60 людей;
- Лисичанськ – 1 300 людей;
- Кремінна – 52 людини;
- Попасна – 38 людей.
Запорізька область:
- Пологи – 452 людини;
- Василівка – 180 людей;
- Мелітополь – 813 людей;
- Бердянськ – 15 людей.
Також у Запоріжжя прямують люди з Бердянська та Мелітополя. 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями та ще 300 приватних авто проїхали останній блокпост окупаційних військ у Василівці.
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Анастасія Диняк