Сьогодні евакуювали понад 6 тисяч людей

У п’ятницю, 1 квітня, евакуювали 6 266 людей з регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Так, людей евакуювали з трьох областей України.

Донецька область:

Маріуполь – 3 071 людина.

Луганська область:

Сєвєродонецьк – 285 людей;

Рубіжне – 60 людей;

Лисичанськ – 1 300 людей;

Кремінна – 52 людини;

Попасна – 38 людей.

Запорізька область:

Пологи – 452 людини;

Василівка – 180 людей;

Мелітополь – 813 людей;

Бердянськ – 15 людей.

Також у Запоріжжя прямують люди з Бердянська та Мелітополя. 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з Мелітополя з місцевими мешканцями та ще 300 приватних авто проїхали останній блокпост окупаційних військ у Василівці.

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