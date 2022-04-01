СБУ викрила у Львові держзрадника

Контррозвідка СБУ викрила і затримала агента ворожих спецслужб, який проводив розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні СБ України у Львівській області.
Як встановило слідство, чоловік тривалий час проживав на тимчасово окупованій території, де був завербований спецслужбами агресора.
Запроданець прибув на захід України для розвідки.
Спецпризначенці СБУ затримала агента у Львові наприкінці березня 2022 року та не допустила передачі важливої розвідінформації ворогу.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради.
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Андрій Котенський