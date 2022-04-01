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Німеччина: Ми не дамо Путіну шантажувати нас газом

Анастасія Диняк

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Уряд Німеччини готовий до газової суперечки з Росією та не збирається дотримуватися нових вимог. Про це пише Укрінформ.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек після переговорів у Берліні з французьким колегою Бруно Ле Мером заявив, що Німеччина не дозволить Росії шантажувати себе.

«Ми добре готові до всього, що вирішить Путін. Вирішальне значення має дотримання контрактів», – сказав Габек.

Зауважимо, контракти про постачання газу з Росії були укладені в валюті – євро або доларах.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, Путін  підписав указ про новий порядок розрахунків за постачання природного газу з «недружніми країнами». З 1 квітня для оплати рахунків за постачання газу західні країни мають відкрити рублеві рахунки у російських банках.

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