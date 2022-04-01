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Мешканця Львівщини засудили на 13 років за вбивство вагітної співмешканки

Ольга Денисяка

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25-річного мешканця Золочівського району Львівщини, який задушив свою вагітну співмешканку, засудили до 13 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі іформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Слідство встановило, а суд підтвердив, що на початку січня 2018 року підсудний у стані алкогольного сп’яніння задушив свою вагітну співмешканку, після того як наніс їй численні тілесні ушкодження.

Раніше 25-річного мешканця Золочівського району засудили до 13 років позбавлення волі за умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності (ч. 2 ст. 115 КК України). Суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін.

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