Львів’ян попередили, що позначки на деревах у парках зробили екологи

На деревах у Замарстинівському та парку 700-річчя Львова з’явились позначки. Їх екологи нанесли на аварійні дерева. Про це йдеться у Facebook Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради.

У повідомлені йдеться, що мітки на деревах, які є у парку 700-річчя Львова та Замарстинівському, зробили працівники управління екології під час обстеженя. Ці дерева перебувають в аварійному стані і їх незабаром зріжуть.

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Фото: Facebook/Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування міськради