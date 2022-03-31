Вздовж траси Київ–Житомир виявляють розстріляні автомобілі (18+)

Працівники Збройних Сил України під час обстеження траси Київ–Житомир виявляють автівки із тілами мирних жителів, яких розстріляла російська армія.

Звірства російських військових зафіксували журналісти Громадського.Кременчука, які разом з вояками ЗСУ працюють на місці колишніх боїв.

Раніше повідомлялось, що найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.