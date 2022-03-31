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Найближчим часом може бути відновлено рух трасою Київ-Житомир

Анастасія Диняк

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Українські військові звільнили місто Ірпінь на Київщині, але сусідні міста досі контролюють російські окупанти. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк.

ЗСУ повністю зайняли Ірпінь, але сусідні міста Ворзель, Буча та Гостомель досі під контролем ворога.

«Усі наші напрацювання щодо зачистки Ірпеня, відновлення комунікацій та, тим більш, повернення ірпінців до їхнього звичайного життя, можливі лише після повного звільнення міст-сусідів», – наголосив Павлюк.

Також Олександр Павлюк заявив, що після звільнення Ворзеля, Бучі та Гостомеля можливе відновлення руху трасою Київ-Житомир, який заблокований через окупацію росіян.

«Ми проводимо успішні контрнаступальні дії, дуже багато населених пунктів звільнено. Але розмовляти про це можна буде тільки тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що не будуть хоча б вести вогонь мінометні підрозділи», – додав він.

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