Україна націоналізує 400 російських і білоруських вагонів

Бюро економічної безпеки ініціювало націоналізацію 400 російських та білоруських залізничних вагонів, які виявили в Черкаській області. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі БЕБ.

Під час перевірок підприємств рф та білорусі, що транспортують обладнання залізницею, виявили у Черкаській області 400 вагонів залізничного рухомого складу, які є власністю таких підприємств.

Також у зоні митного контролю, одного з міст області, виявили залізничний вагон із електрообладнанням (12 тягових електродвигунів та 12 якорів тягових двигунів), що належить білоруському підприємству.

Наразі експерти оцінюють вартість залізничного рухомого складу та електрообладнання. Перелік виявлених товарно-матеріальних цінностей направили до Укрзалізниці та військово-цивільної адміністрації Черкаської області для ухвалення рішення щодо подальшої націоналізації.

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