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У Львові шукають донорів крові у резерв

Ольга Денисяка

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Перше медоб’єднання Львова шукає донорів крові для поповнення резерву. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Запаси крові та її компонентів вичерпуються, адже кожного дня пацієнтам Першого медоб’єднання Львова потрібна донорська кров. Тож тих, хто має змогу здати кров, просять записуватись у резервні списки, щоб була змога швидко сконтактувати.

Лікарі наголошують: необхідні всі групи крові, а особливо: (І) Rh + та (II) Rh +.

Охочих чекають за адресою: вул. Миколайчука, 9. Із собою потрібно мати паспорт. Усі деталі – за номерами телефонів: 0660180919 та 258-11-11.

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