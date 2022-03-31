Театр «Воскресіння» повертається: програма на квітень

З першого дня війни львівський театр виконував гуманітарну місію, але вже з квітня «Воскресіння» повертається до своєї мистецької діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

У неділю, 3 квітня, о 18:00 у «Воскресінні» покажуть п’єсу Ніла ЛаБута «Образ речей».

В п’єсі автор зачіпає багато спірних тем і питань відносно життя, мистецтва, речей, людей, образів, предметів.

«Адам – молодий студент Мідвестернського університету. Щоб якось покращити своє матеріальне становище, він влаштовується охоронцем в місцевий музей мистецтв. Тут він знайомиться зі студенткою Евелін, яка просто схиблена на мистецтві, свободі і сексі. Молоді люди проводять багато часу разом, і дівчина кардинально змінює життя Адама. Хлопець переконаний, що дівчина позбавляє його багатьох комплексів, чим робить його абсолютно іншою людиною, здатним отримувати задоволення від свого життя. Однак його найкращі друзі вороже налаштовані проти неї і вважають, що дівчина псує йому життя».

У неділю, 10 квітня, о 18:00 відбудеться прем’єра вистави «Балаган чесності» за п’єсою Луїджі Піранделло «Насолода від чесності».

«У центрі сюжету комедії – афера з фіктивним одруженням. За сюжетом Маркіз Фабіо хоче фіктивно одружити свою вагітну коханку Агату, щоб зберегти своє добре ім’я. Вони знаходять на роль фіктивного чоловіка Бальдовіно, але той вирішує поводитися чесно…»

У неділю, 17 квітня, о 18:00 у театрі показуватимуть хоральну притчу Кароля Войтили «Йов».

«Надзвичайно актуальна вистава в умовах сьогодення. Питання віри – вічне питання, яке тривожить людство, бо ми не можемо зрозуміти, за словами Яна Твардовського, що «падають з неба маленькі й великі нещастя, потрібні для щастя», що Бог ніколи нас не покине, бо коли Бог закриває двері, то відчиняє вікно».

У суботу, 30 квітня, о 18:00 показуватимуть «Танець життя» за п’єсами Олександра Олеся.

Вистава включає чотири одноактні п’єси: «Танець життя», «По Мюллеру», «Юність» та «Патріот».

«В гонитві за щастям люди не бачать один одного. Особливо в одноактній п’єсі «Танець життя» на основі однієї сім’ї Олександр Олесь вибудовує закони побудови держави. Цей матеріал надзвичайно актуальний для молоді, особливо для студентства, тому що вистава різножанрова, де переплітаються комедія, драма, трагедія, водевіль».

Квитки на вистави можна придбати за посиланням.

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