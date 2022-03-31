Росія перекидає найманців з країн Близького Сходу у Білорусь

РФ перекидає найманців з країн Близького Сходу до білоруського міста Гомель. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У вівторок, 29 березня, до військового аеродрому Гомель перекинули 200 найманців. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів у Білорусь.

Зокрема, у район Гомеля прибули три ракетні комплекси «Іскандер» та два комплекси ППО С-300 для їхнього прикриття.

Зауважимо, з 29 по 31 березня Міноборони Білорусі анонсувало спільне штабне тренування, зокрема, для підвищення практичних навичок у посадовців.

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