Представниця Львівщини стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби

Уродженка Трускавця, вихованка Львівського фахового коледжу спорту Олександра Хоменець сьогодні здобула «срібну» медель чемпіонату Європи. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Українка поступилась у фіналі чемпіонату Європи з вільної боротьби представниці румунії.

Наша 18-річна спортсменка стійко тримала перевагу в другому періоді та лідирувала з рахунком 5:3, однак на останніх секундах її 21-річна суперниця Андреа Ана зуміла вибороти чотири бали і вирвати перемогу в борчині Львівщини.

На шляху до медалі у чвертьфіналі Олександра впевнено перемогла шведку Бергман на туше в другому періоді. У півфіналі спортсменка одержала вольову перемогу на туше над турчанкою Ґун.

За срібну медаль чемпіонату Європи для Олександри передбачена грошова винагорода у розмірі 25 тисяч гривень у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини, яку реалізовує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

Нагадаємо, торік у листопаді дівчина стала бронзовою призеркою чемпіонату світу, а у липні – чемпіонкою Європи серед юніорів

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