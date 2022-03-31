На Львівщині п’яний чоловік двічі вдарив ножем односельчанина

У селищі Щирець на Львівщині п’яний чоловік намагався вирішити конфлікт ножем. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У середу, 30 березня, близько 17:00 правоохоронці отримали повідомлення про пораненого чоловіка. Конфлікт між чоловіками стався на площі Ринок у селищі Щирець. Правоохоронці встановили, що постраждалим виявився 27-річний мешканець району. 40-річний житель Щирця наніс йому два ножових поранення. Обоє були п’яними.

Унаслідок нападу потерпілого госпіталізували. Медики діагностували у нього проникаюче поранення передньої черевної стінки та різану рану грудної клітини.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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