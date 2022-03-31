На Львівщині легковик зіткнувся з фурою

На автодорозі Львів-Самбір-Ужгород «Опель» зіткнувся з фурою. Є жертви. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

У четвер, 31 березня, близько 11:15 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород, на вулиці Зарічній у місті Турка Самбірського району сталася ДТП.

Водій автомобіля «Опель Комбо» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок цього сталося зіткнення з вантажівкою «Вольво», за кермом якої був 39-річний житель Івано-Франківської області.

Водій легковика, 54-річний мешканець Херсону, помер на місці від отриманих травм. Ще четверо пасажирів «Опеля» – дві жінки віком 32 та 52 роки, а також двоє дітей віком 8 та 13 років, усі мешканці Херсону – з травмами були доставлені в лікарню. Про їхній стан не повідомляють.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання до восьми років за ґратами з позбавленням права керувати транспортним засобом на термін до трьох років.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини події.

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Фото: Нацполіція