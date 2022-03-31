Мінфін США розширив санкції проти Росії

Міністерство фінансів США розширило пакет санкцій проти РФ. Туди внесли ще 21 юридичну та 13 фізичних осіб, а також компанії, через які Росія обходила обмеження. Про це повідомляє Мінфін США.

Сполучені Штати наклали санкції на ключові російські технологічні компанії. Зокрема, Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції проти технологічної компанії, яка експортує понад 50% російської мікроелектроніки і є найбільшим виробником мікросхем у Росії.

Окрім того, санкції запровадили проти компаній «Сернія Інжиніринг», яка займається розповсюдженням зброї, та її підставні компанії для закупівель «Робін Трейд», британських Majory LLP, Photon Pro LLP та іспанської Invention Bridge SL.

Також під санкції потрапила компанія «Сертал», займається незаконною закупівлею обладнання і технологій подвійного призначення.

«Росія не тільки продовжує порушувати суверенітет України своєю неспровокованою агресією, але й посилила свої атаки, завдаючи ударів по мирних жителях і населених пунктах. Ми продовжуватимемо націлювати на військову машину Путіна санкції з усіх боків, поки ця безглузда війна не закінчиться», – заявила міністерка фінансів Джанет Єллен.

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