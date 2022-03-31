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Як допомогти Україні: перелік можливостей

Ольга Денисяка

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Мінцифри зібрало короткий перелік можливостей для кожного, хто може допомагати Україні боротися з ворогом та наближати нас до перемоги. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Перелік можливостей допомогти:

  1. Підтримати українську армію. Переслати кошти на рахунок міжнародного благодійного фонду «Повернись живим». Зробити це можна в застосунку Дія за кілька кліків.
  2. Долучитися до волонтерства. Допомагати військовим та цивільним можна з будь-якого куточка світу. Подавайте заявку на сайті або долучайтеся до чату волонтерів у Телеграм.
  3. Вступити до лав Тероборони. Захищайте своє місто, район, вулицю, критичну інфраструктуру, виявляйте диверсантів. Дізнавайтеся адресу найближчого ТЦК у вашому місті тут.
  4. Боротися з ворогом на цифровому фронті. Озброюйтеся комп’ютером чи смартфоном та долучайтеся до ІТ-Армії чи Інтернет-Військ. Також повідомляйте ЗСУ про місцезнаходження окупантів через чатбот єВорог.
  5. Протидіяти фейкам та пропаганді. Знайшли канал, що поширює фейки? Повідомте Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«І, звісно, кожен із вас може доносити правду на своїх сторінках у соцмережах чи в медіа, підтримувати одне одного матеріально та психологічно й вірити в перемогу. Ми сильні. Ми переможемо!», – додали в Мінцифри.

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