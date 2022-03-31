Як допомогти Україні: перелік можливостей

Мінцифри зібрало короткий перелік можливостей для кожного, хто може допомагати Україні боротися з ворогом та наближати нас до перемоги. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Перелік можливостей допомогти:
- Підтримати українську армію. Переслати кошти на рахунок міжнародного благодійного фонду «Повернись живим». Зробити це можна в застосунку Дія за кілька кліків.
- Долучитися до волонтерства. Допомагати військовим та цивільним можна з будь-якого куточка світу. Подавайте заявку на сайті або долучайтеся до чату волонтерів у Телеграм.
- Вступити до лав Тероборони. Захищайте своє місто, район, вулицю, критичну інфраструктуру, виявляйте диверсантів. Дізнавайтеся адресу найближчого ТЦК у вашому місті тут.
- Боротися з ворогом на цифровому фронті. Озброюйтеся комп’ютером чи смартфоном та долучайтеся до ІТ-Армії чи Інтернет-Військ. Також повідомляйте ЗСУ про місцезнаходження окупантів через чатбот єВорог.
- Протидіяти фейкам та пропаганді. Знайшли канал, що поширює фейки? Повідомте Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
«І, звісно, кожен із вас може доносити правду на своїх сторінках у соцмережах чи в медіа, підтримувати одне одного матеріально та психологічно й вірити в перемогу. Ми сильні. Ми переможемо!», – додали в Мінцифри.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка