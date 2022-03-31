До 40 тисяч гривень. Які вакансії пропонують на Львівщині

Станом на 31 березня у Львівській області налічується понад 2000 вільних робочих місць. Пропонована заробітна плата коливається від мінімального розміру до 40 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівського обласного центру зайнятості.

З-посеред пропозицій роботи близько 50 роботодавців шукають працівників на зарплату від 20 до 40 тис. гривень.

20 тисяч гривень працедавці готові платити водіям автотранспортних засобів, машиністам екскаватора, трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, начальнику відділу кадрів, лікарям, зокрема, терапевту, психіатру, наркологу, ортопеду-травматологу, невропатологу, сімейному лікарю, а також з ультразвукової діагностики або приймальної палати.

На зарплату від 20 до 25 тис. гривень можуть розраховувати електрозварники ручного зварювання, машиніст екскаватора, інженер служби зв’язку, інженери-програмісти, зварники, агрономи, монтажники будівельні, водії автотранспортних засобів, а також машиністи механічного котка.

Натомість 30 тисяч гривень пропонують машиністам автогрейдера та трактористу-машиністу сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

На роботу з найвищою винагородою – 40 тис. гривень шукають агронома-дослідника з вільним володінням англійською мовою.

До ТОП-5 працівників, на яких в області найбільший «кадровий голод», входять швачки, слюсарі різного профілю, касири торговельного залу, продавці, поліцейські, а також водії автотранспортних засобів.

Із пропозиціями працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського обласного центру зайнятості.

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