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ЗСУ захопили вогнеметну систему «Сонцепьок», якою рф лякала українців

Наталя Дуляба

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На Харківщині українські військові розбили колону росіян і захопили транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи «Сонцепьок», якою рф лякала українців. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Воїни 93-ої окремої механізованої бригади Холодний Яр знищили ворожу колону, що рухалась Харківською областю. Серед здобутих трофеїв – російська транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Сонцепьок».

Вона має працювати у комплексі з транспортуючою і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили наші військові, була лише одна машина з усього комплексу.

«Колона йшла по Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від «Сонцепьока» розвернули, щоб вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми», – розповів воїн із позивним Сід.

Примітно, що в росії по-особливому нахвалюють «Сонцепьоки» і лякають ними українців, навіть зняли однойменний пропагандистський фільм. Проте тепер ця техніка стоїть покинутою в українських полях.

Нагадаємо, за останніми даними у війні, яку росія почала проти України, втрати окупантів становлять уже 17 300 військових, 605 танків, 1723 бойові броньовані машини, 131 літак і стільки ж гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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