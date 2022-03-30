ЗСУ розгромили ще одну колону росіян

Українські військові знищили чергову колону російських окупантів, яка складалась із 15 одиниць техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Одна з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ знищила колону техніки російських окупантів. Орієнтовно з півтора десятка одиниць, що пересувались, п’ять знищено повністю. Інші – мають пошкодження різного ступеня», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у війні, яку росія почала проти України, втрати окупантів становлять уже 17 300 військових, 605 танків, 1723 бойові броньовані машини, 131 літак і стільки ж гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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