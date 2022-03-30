Зеленський нагадав, що рішення про позаблоковий статус вирішуватиме народ

Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути і будь-які важливі рішення в ході перемовин із росією мають бути схвалені народом України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, завдання з номер один – оборона України, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті розглядаю й повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях із представниками Російської Федерації.

«Ворог досі на нашій території… Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює. Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес.

«Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету, для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде.

Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату. А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу.

Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України», – підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що «санкції мають посилюватися. Посилюватися щотижнево. І вони мають бути якісними… до моменту реального настання миру… поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість».

Раніше Львівський портал повідомляв, що на перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій безпеки для нашої держави.

Детальніше читайте тут: Ціна миру. На що готова піти Україна.

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