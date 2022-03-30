ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський нагадав, що рішення про позаблоковий статус вирішуватиме народ

Андрій Котенський

|

Жодних компромісів щодо суверенітету й територіальної цілісності України не може бути і будь-які важливі рішення в ході перемовин із росією мають бути схвалені народом України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Володимира Зеленського, завдання з номер один – оборона України, а все інше – похідне від цього. Саме на такому фундаменті розглядаю й повідомлення щодо переговорного процесу, який триває на різних рівнях із представниками Російської Федерації.

«Ворог досі на нашій території… Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює. Так, можна називати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів», – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес.

«Ми розраховуємо на результат. Має бути реальна безпека для нас, для нашої держави, для суверенітету, для наших людей. Російські війська мають залишити окуповані райони. Суверенітет і територіальна цілісність України мають бути гарантовані. Жодних компромісів щодо суверенітету й нашої територіальної цілісності не може бути. І не буде.

Це чіткі принципи. Це чітке бачення можливого результату. А тим у соціальних мережах, хто сприймає слова так, ніби це вже факти, хочу нагадати одне: ми живемо в демократичній державі і воюємо за нашу свободу. За свободу для нашого народу.

Тому будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, повинні ухвалюватися не однією людиною й не групою людей із будь-якими політичними поглядами, а всім нашим народом. Мудрим народом України», – підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що «санкції мають посилюватися. Посилюватися щотижнево. І вони мають бути якісними… до моменту реального настання миру… поки ми не повернемо своє, що нам належить, і поки ми не відновимо справедливість».

Раніше Львівський портал повідомляв, що на перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій безпеки для нашої держави.

Детальніше читайте тут: Ціна миру. На що готова піти Україна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ціна миру. На що готова піти Україна
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Ціна миру. На що готова піти Україна

На перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій бе...

Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чотири історії полеглих Героїв України Академії сухопутних військ

Національна академія сухопутних військ опублікувала чотири історії героїв України, які віддали своє життя за захист Бать...

Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українок, що тікають від війни до ЄС, попереджають про торгівлю людьми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста, що на час війни організовує для українців трансфери до місць тимчасового прихистку...

«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України
Ольга ДЕНИСЯКА
«На кордоні – своя людина, проблем не буде»: як у Телеграм обіцяють вивезти чоловіків з України

У месенджері Телеграм працює канал, в якому обіцяють за 2000 євро безперешкодно перевезти чоловіків призовного віку до П...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів