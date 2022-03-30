У Львові шахрай-гастролер видурив у 81-річної бабусі сім тисяч доларів

У Львові злодій видурив у 81-річної пенсіонерки 7000 доларів США нібито для термінового лікування родичів, які, за словами шахрая, потрапили в ДТП. Зловмисником виявився 25-річний мешканець Донецької області, йому загрожує до трьох років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У поліції розповіли, що 29 березня, близько 13:00 год. до них звернулась 81-річна мешканка Львова і заявила, що невідомий чоловік незаконно заволодів значною сумою її коштами.

Як встановили правоохоронці, зранку до пенсіонерки зателефонував невідомий та повідомив, що її родичі отримали важкі травми внаслідок ДТП і терміново потребують грошей на лікування. Невдовзі зловмисник приїхав до жінки, яка передала йому кошти у сумі 7000 доларів США.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на термін до трьох років.

Згодом оперативники встановили, що до вчинення правопорушення причетний 25-річний мешканець Донецької області. Також було встановлено, що після скоєння злочину він виїхав на автомобілі за межі Львова.



Орієнтування на транспортний засіб надіслали у всі територіальні підрозділи поліції Львівщини та інших областей. Невдовзі поліцейські Вінницької області виявили розшукуваний автомобіль у Вінниці. Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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