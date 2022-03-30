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У Львівській ОВА пояснили, чому 29 березня чотири рази оголошували тривогу

Ольга Денисяка

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Вродовж 29 березня на Львівщині чотири рази вмикали сирени, які сповіщали про повітряну тривогу. Очільник Львівської обласної військової адміністрації пояснив, чому була загроза. Про це він заявив на сторінці у Facebook.

За інформацією голови ОВА, з 09:00 год. на Львівщині чотири рази оголошували повітряну тривогу. У першому та останньому випадках був наліт стратегічної авіації Росії з території Білорусі. Під час другої повітряної тривоги – ракетна небезпека. У третьому випадку попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря.

Також Максим Козицбкий звернувся до мешканців обалсті із закликаом не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу і не нехтувати власною безпекою.

«Дякую захисникам, які тримають спокійне небо над нами та дають можливість забезпечувати надійний тил. Мирні жителі, вкотре прошу: не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь правил, які діють під час повітряної тривоги. Якщо лунає сирена, отже є небезпека. Отже – треба йти в укриття», – зазначив Козицький.

Зауважимо, що загалом впродовж доби 29 березня тривогу оголошували п’ять разів. Вперше сирени залунали ще вночі.

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