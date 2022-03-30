У Львівській ОВА пояснили, чому 29 березня чотири рази оголошували тривогу

Вродовж 29 березня на Львівщині чотири рази вмикали сирени, які сповіщали про повітряну тривогу. Очільник Львівської обласної військової адміністрації пояснив, чому була загроза. Про це він заявив на сторінці у Facebook.

За інформацією голови ОВА, з 09:00 год. на Львівщині чотири рази оголошували повітряну тривогу. У першому та останньому випадках був наліт стратегічної авіації Росії з території Білорусі. Під час другої повітряної тривоги – ракетна небезпека. У третьому випадку попереджали про наліт стратегічної авіації Росії з акваторії Чорного моря.

Також Максим Козицбкий звернувся до мешканців обалсті із закликаом не ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу і не нехтувати власною безпекою.

«Дякую захисникам, які тримають спокійне небо над нами та дають можливість забезпечувати надійний тил. Мирні жителі, вкотре прошу: не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь правил, які діють під час повітряної тривоги. Якщо лунає сирена, отже є небезпека. Отже – треба йти в укриття», – зазначив Козицький.

Зауважимо, що загалом впродовж доби 29 березня тривогу оголошували п’ять разів. Вперше сирени залунали ще вночі.

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