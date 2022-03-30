У Херсоні викрали священника ПЦУ

В оточонему російськими військовими Херсоні окупанти викрали викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича, який відомий в місті, як громадський діяч та волонтер. Про це повідомляє місцеве медіа Вгору.

Очевидці події повідомляють, що зранку 30 березня його забрали просто із церкви. Невідомі представились співробітниками «міліції».

За словами присутніх, троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом і із Сергієм сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку.

Сергій Чудинович – настоятель церкви Пресвятої Богородиці у мікрорайоні острів, відомий у Херсоні громадський діяч та волонтер.

Нагадаємо, в головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що від початку війни російські окупанти незаконно вивезли вже майже 40 тисяч українців. З тимчасово окупованих та заблокованих міст України людей масово вивозять на територію Росії.

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