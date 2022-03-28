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Майже 40 тисяч українців незаконно вивезли з країни

Анастасія Диняк

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Українцям, яких незаконно вивезли за кордон, потрібно звернутися у найближче посольство України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Від початку війни російські окупанти незаконно вивезли вже майже 40 тисяч українців. З тимчасово окупованих та заблокованих міст України людей масово вивозять на територію Росії.

«Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України рекомендує співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду», – йдеться у повідомленні.

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