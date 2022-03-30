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США назвають переміщення військ рф від Києва передислокацією, а не відведенням

Ольга Денисяка

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В адміністрації США вважають, що заяви росії про відведення частини сил від столиці України є передислокацією військ, а не відведенням, як наголошують у кремлі.Про це заявила під час брифінгу у Вашингтоні директор з питань комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд, передає Укрінформ.

«Ми повинні чітко розуміти реальність того, що відбувається на полі бою, і заяви росії не повинні нікого вводити в оману. Ми вважаємо, що будь-які переміщення (російських – ред.) військ від Києва є передислокацією, а не відведенням», – зауважила представниця Білого дому.

Вона сказала, що в США не виключають нових наступів російських сил в інших регіонах України. Крім того, чиновниця наголосила на важливості єдності серед США й союзників у зусиллях щодо посилення тиску на росію та зміцнення обороноздатності України на полі бою, а також позицій офіційного Києва за столом переговорів.

Напередодні в Стамбулі відбулися тригодинні переговори між Україною і рф. Російська сторона заявила, що зробить назустріч Києву «два кроки щодо деескалації», зокрема «кардинально скоротить воєнну активність на Київському і Чернігівському напрямках». У Вашингтоні прокоментували ці заяви, підкресливши, що оцінюватимуть заяви кремля не за словами, а за діями.

Львівський портал повідомляв, що на перемовинах із росією українська делегація офіційно представила свої пропозиції щодо миру і нової системи гарантій безпеки для нашої держави. Детальніше читайте в матеріалі: Ціна миру. На що готова піти Україна.

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