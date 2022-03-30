Окупанти продовжують обстрілювати Чернігів, незважаючи на офіційні заяви

У ніч на середу, 30 березня, окупаційні війська рф обстріляли Чернігів та інші населені пункти області, незважаючи на заяви російської делегації про зменшення активності на Київщині та Чернігівщині. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора росіяни публічно заявили про те, що вони зменшують свої наступальні дії і активність на чернігівському та київських напрямках. Чи віримо ми в це? Звісно, ні. І ми готові до будь-якого розвитку подій. І зустрічати ворога на Чернігівщині теж, щоб ми і робимо. “Зменшення активності” на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову. Знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торговельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків. Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову», – написав він.

Нагадаємо, після завершення раунду перемовин української та російської делегацій у Стамбулі 29 березня глава делегації рф Володимир Мединський заявив, що російська армія «кардинально скоротить» наступ на чернігівському та київському напрямках.

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