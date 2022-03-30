На Львівщині знову повітряна тривога

30 березня о 17:25 год. у Львові знову почали лунати сирени повітряної тривоги. Львів’ян закликають терміново спуститися в укриття. Аналогічні попередження людей з’явилися також у районах Львівщини.
Сигнал «Повітряна тривога» означає, що потрібно виконати такі дії:
- Якщо ви вдома, вимкніть світло та газ, візьміть документи, необхідні ліки, трохи харчів та води і перейдіть у найближче укриття.
- Повідомте про тривогу сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм перейти в укриття.
- Залишайтеся в укритті до повідомлення про відбій повітряної тривоги! Не виходьте, доки не буде дано команди відбій повітряної тривоги!
Якщо ж ви вимушені залишитися у квартирі то варто ховатися у приміщеннях із глухими стінами.
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Анастасія Диняк