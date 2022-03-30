На Чернігівщині знищили логістичний підрозділ росіян

Сили спротиву знищили підрозділ логістики росіян у Чернігівській області. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Північ» у Facebook.

«Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші котики дещо зіпсували забезпечення ворога та “деактивували” підрозділ логістики. Як бонус – знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до “таваріщей”», – вказано у повідомленні.

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Нагадаємо, за останніми даними у війні, яку росія почала проти України, втрати окупантів становлять уже 17 300 військових, 605 танків, 1723 бойові броньовані машини, 131 літак і стільки ж гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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