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Львів отримав 25 автобусів від Польщі

Анастасія Диняк

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У Львів прибули 25 великих низькопідлогових автобусів та гуманітарна допомога з Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, у Львів прибули автобуси з польських міст Явожно, Краків, Тихув, Катовіце, Гданськ, Гдиня, Свіркланєц, Сосновєц та інших.

«Це великі низькопідлогові автобуси 2009-2010 років випуску. Усі автобуси приїхали з гуманітарною допомогою від цих міст. Однозначно, що ці автобуси будуть курсувати як на маршрутах по місту, так і для перевезення вимушено переміщених осіб до кордону з Польщею», – заявив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

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Фото: ЛМР

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