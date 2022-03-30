Британія не готова дати Україні такі гарантії безпеки, як у НАТО

Британія розгляне запит України щодо можливості стати гарантом її безпеки, але виключає взяття на себе зобов’язань, які мають члени НАТО в межах Альянсу. Про це заявив заступник прем’єр-міністра Великої Британії Домінік Рааб, пише Європейська правда з посиланням на The Guardian.

«Ми дуже уважно розглянемо все, що, за словами президента Зеленського, йому потрібно. Але я думаю, що ми не збираємося в односторонньому порядку повторювати зобов’язання НАТО щодо членів НАТО», – сказав Рааб.

За його словами, рішення Британії щодо готовності стати гарантом безпеки України «залежатиме від того, що саме задіяно». Але він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з рф.

«Ми дуже ясно дали зрозуміти, що не збираємось втягувати росію до прямої військової конфронтації. Україна не є членом НАТО», – додав він.

Зазначимо, що росія вимагає від України нейтрального статусу та відмови від вступу в НАТО. Україна зі свого боку намагається отримати гарантії безпеки від міжнародних партнерів, зокрема постійних членів Радбезу ООН, серед яких є Британія.

Після переговорів у Стамбулі у вівторок представник української делегації на переговорах з росією Олександр Чалий пояснив, що Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

«Я вже наголошував, що ці гарантії по своєму змісту та по своїй формі – практично аналог статті 5 договору НАТО», – підкреслив Чалий.

Як писав Львівський портал, нещодавно постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що її країна готова «зіграти свою роль» у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить. Проте у деталі вона не вдавалася.

Детальніше про пропозиції України щодо миру і нової системи гарантій безпеки для держави читайте у статті «Ціна миру. На що готова піти Україна».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.