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З Криму на Миколаїв вилетіли російські літаки

Наталя Дуляба

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У вівторок вранці, 29 березня, з окупованого Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Мешканців закликають не виходити з укриття. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«10:02 ‒ повітряна загроза. З Криму на Миколаїв вилетіла ворожа авіація. Кількість невідома. Будуть працювати на дуже малих висотах», ‒ написав він.

Віталій Кім закликав усіх мешканців не покидати укриття.

Нагадаємо, що саме сьогодні о 10:00 год. у Стамбулі стартують нові переговори між Україною та росією. Останнім часом всі переговорні процеси між делегаціями відбувались у відеоформаті.

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