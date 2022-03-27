Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде в Туреччині, – Арахамія

Наступний раунд переговорів між українською та російською делегаціями пройде 28-30 березня у Туреччині. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член української делегації та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Сьогодні на черговому раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня», – написав він.

Всі деталі щодо наступного етапу перемовин Давид Арахамія пообіцяв оприлюднити згодом.

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