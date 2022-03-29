Уряд готує програму підтримки депортованих до росії українців

Уряд готує програму підтримки українців, яких окупанти примусово вивезли до росії. Наразі вже чимало силоміць депортованих до рф людей змогли повернутися до України. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За інформацією Ірина Верещук, наразі росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає» російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з «ненависної» їм землі.

«Але ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій», – запевнила очільниця Мінреїнтеграції.

Також посадовиця заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України із росії, куди їх примусово перемістили. І Уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Тож вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.

«Якщо в таких людей є при собі документи, що підтаєрджують їх особу (на жаль, росіяни часто їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися з Україну та влаштуватися», – порадила міністерка.

Напередодні в головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що від початку війни російські окупанти незаконно вивезли вже майже 40 тисяч українців. З тимчасово окупованих та заблокованих міст України людей масово вивозять на територію Росії.

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