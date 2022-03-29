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Уряд готує програму підтримки депортованих до росії українців

Ольга Денисяка

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Уряд готує програму підтримки українців, яких окупанти примусово вивезли до росії. Наразі вже чимало силоміць депортованих до рф людей змогли повернутися до України. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За інформацією Ірина Верещук, наразі росія поспіхом намагається створити медійну картинку для закордонного й внутрішнього споживача, демонструючи себе країною-миротворицею, яка «допомагає» російськомовним українцям – мешканцям сходу та півдня – виїжджати з «ненависної» їм землі.

«Але ми знаємо, що це насильницьке вивезення, якому з часом дадуть правову оцінку. Нам треба більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Щодо російської пропагандистської картинки – вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, стареньких – скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема – за порушення міжнародного гуманітарного права й низки конвенцій», – запевнила очільниця Мінреїнтеграції.

Також посадовиця заявила, що вже чимало людей змогли повернутися до України із росії, куди їх примусово перемістили. І Уряд наразі готує програму підтримки таких людей. Тож вони мають знати, що їх тут чекають та їм допоможуть.

«Якщо в таких людей є при собі документи, що підтаєрджують їх особу (на жаль, росіяни часто їх відбирають), та є можливість – слід дістатися українських консульських установ або ж зателефонувати. Так ви можете отримати реальну допомогу і повернутися з Україну та влаштуватися», – порадила міністерка.

Напередодні в головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що від початку війни російські окупанти незаконно вивезли вже майже 40 тисяч українців. З тимчасово окупованих та заблокованих міст України людей масово вивозять на територію Росії.

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