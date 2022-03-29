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Окупанти насильно вивезли 70 людей з пологового будинку в Маріуполі, – міськрада

Ольга Денисяка

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Окупанти насильно вивезли 70 осіб з пологового будинку №2 Маріуполя. Серед них – медичний персонал та пацієнти. Про це йдеться в Телеграмі Маріупольської міської ради.

У повідомленні йдеться, що війська росії продовжують цинічно депортувати людей на свою територію. За даними мерії, вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли на територію рф.

У міськраді зазначють, що в громадян України відбирають документи, що засвідчують особу та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

Раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

«Те, що сьогодні роблять росія – порушує усі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію росії. Ми створюємо базу депортованих жителів міста та розробляємо дієвий механізм повернення земляків. Це велика робота, яку ми реалізуємо під керівництвом голови Донецької військової адміністрації Павла Кириленка. Ми зробимо все для того, щоб повернути людей до дому», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Напередодні в головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що від початку війни російські окупанти незаконно вивезли вже майже 40 тисяч українців. З тимчасово окупованих та заблокованих міст України людей масово вивозять на територію Росії.

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