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На Львівщині спіймали ще одного диверсанта

Наталя Дуляба

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В понеділок, 28 березня, на території Львівщини затримали диверсанта зі Сімферополя. Про це йдеться на сторінці Нацполіції України у Facebook.

«На Львівщині затримали уродженця Сімферополя, причетного до диверсійної та деструктивної діяльності на території області», – вказано у повідомленні.

Відомо, що диверсант збирав інформацію для російських окупантів і підтримував ворога. Більше деталей про його «роботу» на Львівщині не надають, але правоохоронці додають, що загалом 28 березня в Україні спіймали ще чотирьох таких осіб: трьох – у Дніпропетровській області, ще одну – у Кіровоградській.

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Загалом з 24 лютого, відколи росія почала війну, поліцейські в Україні викрили 486 людей, причетних до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, нещодавно в МВС заявили, що більшість спійманих диверсантів є українцями.

При виявленні підозрілих осіб негайно телефонуйте на 102 або за додатковими номерами поліції, які діють у кожній області України.

Додамо, що на початку березня Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з колабораціонізмом. Він передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.

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