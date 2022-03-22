Більшість затриманих диверсантів – українці, – МВС

Більшість спійманих диверсантів виявилися українцям. За співпрацю з ворогом усіх їх чекає покарання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МВС Денис Монастирський.

За 25 днів російського вторгнення в Україні правоохоронці зареєстрували 1271 злочин проти національної безпеки. 922 із них – посягання на територіальну цілісність та недоторканість кордонів України, 244 – за державну зраду, 48 – за диверсійні злочини та 57 – за інші.

За словами Дениса Монастирського, переважна більшість спійманих диверсантів – громадяни України. Дехто з затриманих приїхав з тимчасово окупованих територій або з інших країн. У когось була лише посвідка на проживання. Дехто начебто постійно перебував в Україні, але іноді перетинав кордон із росією, де й був завербований, а згодом повернувся виконувати завдання рф.

Водночас Монастирський запевнив, що кожен колаборант постане перед судом і понесе покарання за скоєне.

«Прошу громадян звертати увагу на нетипову поведінку людей на вулицях та з вашого оточення. Спостерігайте за незнайомими людьми, які мають зброю, але не є бійцями ЗСУ чи тероборони. Особливо, якщо вони перебувають у районах довкола військових об’єктів та аеропортів. Будьте пильними, якщо помітили підозрілі предмети (рюкзаки, сумки, гаджети, продукти харчування тощо) та транспортні засоби, які тривалий час залишені без нагляду, або нещодавно з’явились у звичних місцях і викликають підозру», – наголосив міністр внутрішніх справ.

При виявленні підозрілих осіб негайно телефонуйте на 102 або за додатковими номерами поліції, які діють у кожній області України.

Нагадаємо, на початку березня Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу з колабораціонізмом. Він передбачає кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією та/або її збройними чи воєнізованими формуваннями.

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