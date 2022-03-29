Bank Polski виділив на допомогу українцям 10 мільйонів злотих

Акціонер Кредобанку – PKO Bank Polski виділив кошти на допомогу українцям. На рахунок благодійного фонду Fundacja PKO Banku Polskiego перераховано майже 10 мільйонів злотих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Кредобанку».

Наразі благодійний фонд Fundacja PKO Banku Polskiego підтримав 30 таких організацій на суму понад 3,5 мільйона злотих. Фінансову допомогу отримують громадські організації, які безпосередньо опікуються українськими біженцями, що перебувають на території Польщі.

Як відомо, у перший день повномасштабної військової агресії Росії проти України PKO Bank Polski оголосив про громадську збірку на допомогу українцям через благодійний фонд Fundacja PKO Banku Polskiego та зібрав за чотири дні три мільйони злотих. До зібраної суми банк додав ще три мільйони злотих. Збір коштів триває дотепер.

«Ми пишаємося тим, що волонтери з наших банків щоденно допомагають українцям також у Польщі, забезпечуючи таку важливу сьогодні для них підтримку. Поляки, які отримали такий досвід у минулому столітті, знають, як важливо не залишатися наодинці у складний воєнний час. Попри війну, ми не зупиняємо роботу Кредобанку. Навпаки — важко працюємо, підтримуємо і допомагаємо вистояти в ці складні часи людям, які зараз мріють про безпечну Україну знову», – повідомив заступник голови правління PKO Bank Polski та Голова Наглядової Ради Кредобанку Макс Крачковський.

З перших днів повномасштабної військової агресії Росії проти України Кредобанк активно допомагає обороні України та в евакуації громадян із зон бойових дій. Загальна сума витрат банку на ці потреби перевищила 2 мільйони гривень.

Для оборонних та гуманітарних потреб Кредобанк:

Надав 1 мільйон гривень для оборонних потреб міста Львова;

Надав 150 тисяч гривень для організації харчування евакуйованих у передмістя соціально незахищених мешканців Харкова;

спільно з PKO Bank Polski забезпечив транспортування з України до Польщі 300 осіб, переважно жінок з дітьми, із регіонів, які постраждали від бойових дій. Усім надається допомога, турбота та житло в околицях Сандомежа та Любліна;

Передав 2 броньованих автомобілі та генератори для потреб Збройних Сил України;

Передав 2 легкових автомобілі для потреб територіальної оборони Києва та 2 легкових автомобілі для потреб територіальної оборони Львова;

Надав одяг, меблі, холодильники та вогнегасники НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» (м. Київ);

Придбав 100 комплектів для зовнішньої фіксації кісткових стрижнів для потреб відділення травматології «Лікарні Святого Пантелеймона» КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова».

Окрім того, Кредобанку за підтримки акціонера PKO Bank Polski вдалося евакуювати до Польщі понад 750 людей – своїх працівників з їхніми родинами, які перебували у зонах активних бойових дій. Більшість із них поселили в готелі поблизу Варшави та надали транспорт, проживання, медичне обслуговування, супровід психологів та предмети побуту.

Довідка:

Кредобанк заснований у Львові у 1990 році, віднесений Національним банком України до системно важливих банків України та входить до фінансової групи PKO Bank Polski – найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.

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