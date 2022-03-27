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У Донецьк окупанти вивезли дітей з Маріуполя без батьків

Анастасія Диняк

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У лікарню імені Вишневського в тимчасово окупованому Донецьку російські військові привезли дітей з Маріуполя без їхніх батьків. Про це пише «Укрінформ».

У Донецьку закликають допомогти маріупольцям знайти власних дітей.

«У другому інфекційному відділенні перебуває багато діток, яких привезли з Маріуполя. Одяг у них є, але діти потребують памперсів, сумішей молочних для малюків і фруктів. Діти без батьків. Потрібно шукати батьків та не ігнорувати будь-яке оголошення про пошук дитини», – наголосила мешканка Донецька.

Крім того, у двох школах Донецька перебувають переселенці з Маріуполя, яких окупанти вивезли незаконно. Наразі лише в одному закладі залишається близько 250 людей. Якщо у Донецьку не знаходять родичів маріупольчан, їх вивозять до Таганрога. Попередньо у людей забирають документи та телефон.

Загалом до Росії окупанти незаконно вивезли вже близько 15 тисяч мешканців Маріуполя.

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