Зеленський – рф: Поверніться на позиції до 24 лютого і спробуємо вирішити питання Донбасу

Президент Володимир Зеленський закликає росію вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог щодо Донбасу. Про це він заявив в інтерв’ю російським ЗМІ, пише Українська правда.

У відповідь на питання, як глава держави уявляє військову перемогу, він сказав: «Максимально зменшити кількість жертв, скоротити терміни цієї війни. Вивести війська російської федерації на компромісні території, а це все, що було до 24 лютого, до нападу. Нехай повернуться туди. Я розумію, що змусити росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію і усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу».

Зеленський заявив, що представники країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки при можливому нейтральному статусі, нічого підписувати не будуть, якщо на території України стоять російські війська.

«Ніякий гарантер… Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо. Тому не слід чекати змін у законі. Тому коли російська сторона сказала: “Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки”, ми дивимося на них, як на… людей, які неглибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону», – підкреслив президент.

«Референдум неможливий, коли є присутність військ. Ніхто ніколи з точки зору конвенції не зарахує результати цього референдуму, якщо на території країни перебувають війська чи збройні незаконні формування, чи законні формування іншої держави без будь-якого юридичного фундаменту. Це неможливо», – наголосив він.

Зеленський заявив, що його особистої домовленості з президентом рф володимиром путіним буде достатньо, щоби розпочати процес виведення російських військ з України.

«От ми зустрілися, ми з ним (путіним – ред.) домовилися, цього достатньо – нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров’ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламентах, референдум кілька місяців, а потім – зміни до Конституції».

Як писав Львівський портал, Володимир Зеленський нещодавно заявив, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією може вирішувати народ на всеукраїнському референдумі. Це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

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