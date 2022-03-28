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У Харкові окупанти вдруге обстріляли ядерну установку

Анастасія Диняк

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Ядерна установка «Джерело нейтронів» знову потрапила під обстріли російських військових. Про це Львівському порталу повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.

У понеділок, 28 березня, близько 14:00 російські окупанти обстріляли Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний Інститут». На його території знаходиться ядерна установка «Джерело нейтронів».

Наразі оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку неможливо через інтенсивні бойові дії у Харкові.

«В черговий раз звертаємо увагу, що ЯПУ «Джерело нейтронів», як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій», – йдеться у повідомленні.

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