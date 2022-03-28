Спалювання трави на Львівщині забрало життя трьох людей

У лікарню Львова за останні 10 днів госпіталізували дев’ятьох постраждалих, які гасили підпалену траву. Троє із ушпиталених померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За даними відомства, впродовж останніх 10 днів до Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медичного об’єднання Львова госпіталізували дев’ятьох пацієнтів із важкими опіками тіла. Вони гасили траву, яку підпалили невідомі. На жаль, троє із них померли, отримавши опіки, несумісні з життям.

«Всі ці чоловіки і жінки – гасили траву, яку підпалили невідомі. Треба розуміти, що людина, заходячи на територію де горить трава, має небезпеку того, що на ній загориться одяг. І так часто стається. Були пацієнти, які мали по 80-90% глибоких опіків тіла, і вони, на жаль, померли», – зазначив завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Василь Савчин.

Зараз на лікуванні перебуває 6 пацієнтів, які мають глибокі опіки верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан – важкий, лікарі надають всю необхідну медичну допомогу.

Як відомо випалювати суху рослинність – заборонено! За це передбачена адміністративна відповідальність:

• для громадян від 3 060 до 6 120 гривень штрафу

• для посадових осіб 15 300 до 21 420 гривень штрафу

А у воєнний час такі дії прирівнюють до диверсій, що передбачає кримінальну відповідальність (ув’язнення, строком від 10 до 15 років).

Важливо й те, що рятувальники, які виїжджають на такі виклики навіть у відносно мирних областях, змушені використовувати резерви не за призначенням, а тому можуть просто не встигнути туди, де справді буде потрібна термінова допомога.

За словами голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, у важкому стані перебуває житель Перемишлянщини, який повертаючись додому, кинувся гасити пожежу сухостою, яка наближалася до лісу. Зараз потерпілий перебуває у лікарні з 60% опіками тіла. Історії ще п’яти постраждалих дуже подібні.

Окрім того, 27 березня, через паліїв трави ледь не загорілася підстанція у Старому Самборі.

Загалом від початку року у львівській громаді зафіксували уже 10 великих пожеж в екосистемах, площа горіння яких становила від 200 до 500 кв. м. А кожна така пожежа – це забруднення повітря і ґрунту, вбивство тварин, птахів і комах, а також шкода здоров’ю людини!

Мешканців міста вкотре просять не бути байдужими до довкілля і свого здоров’я й не спалювати суху рослинність, а також телефонувати на «102», коли бачать такі горіння та паліїв.

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