Росіяни вбили батьків диригента Львівської опери

Керівник музичної частини, диригент Львівської національної опери Іван Чередніченко втратив обох батьків, які загинули від рук російських військових в Ірпені.

Останніми днями Іван Чердієнко із його сестрою ще сподіваються знайти поранену матір у госпіталі, але сьогодні надійшла страшна звістка, що обидвоє батьків загинули.

«Друзі, всім безмежно вдячний за допомогу в пошуку та підтримку… але, на жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники… Тому попередній пост про пошук видаляю…

Прошу помолитись за душі невинно убієнних Надії та Володимира», – повідомив Іван Чередніченко.

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