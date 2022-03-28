На деяких напрямках на Харківщині ЗСУ перейшли у контрнаступ

У Харківській області українські військові перейшли у контрнаступ на деяких напрямках, втім окупанти продовжують чинити воєнні злочини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Можемо впевнено сказати, що Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і «зачищена» від окупантів. Триває ліквідація залишків військ рф у Вільхівці. Женемо окупантів до кордонів із рф», – написав він.

Водночас Олег Синєгубов додав, що російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини: 27 березня атакували авіа ударами село Оскіл Ізюмського району. Тут ракета влучила просто у житловий будинок – загинула сім’я з чотирьох осіб. Також поранена 4-річна дитина.

«Ми не пробачимо жодної зруйнованої сім’ї, не забудемо жодного вбитого українця. Те, що творять росіяни на Харківщині та Україні, не що інакше як тероризм. І вони будуть відповідати за все як терористи», – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що найближчими тижнями росія спробує загострити воєнні дії у зоні ООС і в Маріуполі.

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