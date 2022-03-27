Ворог спробує загострити ситуацію у Маріуполі і в зоні ООС, – Арестович

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що найближчими тижнями росія спробує загострити воєнні дії на сході держави. Про це пише Укрінформ.

За його словами, після офіційного наказу міністерства оборони російської федерації про перенесення бойових зусиль на український схід ворожі війська намагаються оточити сили ЗСУ в зоні ООС, «добити Маріуполь» і утримати оборону в районі Херсона – на півдні України. Арестович зазначив, якщо оборона ворогів на півдні впаде, а їхнє становище навколо Маріуполя значно погіршиться.

«Вони це розуміють. Вони це роблять. Вони офіційно про це заявили. Це дає нам надію, що ми позбудемося ворога в районі Києва, Чернігова, Сумщини, Харківщини, що виб’ємо його звідси. По-друге, це означає можливе потенційне ускладнення або різке ускладнення ситуації навколо Маріуполя і зони ООС», – поінформував радник керівника Офісу президента.

Він запевнив, що військово-політичне керівництво України, а також керівництво ЗСУ розуміють ситуацію і вживають усіх необхідних заходів для протистояння противнику.

«Але хочу сказати, що найближчі тиждень-два будуть нерівномірними. Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо, контратакуємо і контрнаступаємо на деяких ділянках, звільняємо свої землі від противника, але також надходитиме інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко непроста. До цього потрібно бути емоційно, організаційно і свідомо готовими», – зауважив Арестович.

Він закликав українців триматися, підтримувати ЗСУ та громадян, які перебувають у тимчасово окупованих населених пунктах.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.